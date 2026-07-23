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القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة

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2026-07-22 | 23:49
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القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة
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القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة

 
 
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