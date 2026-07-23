مارون شماس للـLBCI: شركات النفط تسلم يوميًا حاجة بأكثر من حاجة السوق وبعض التجار يحجبون المستلزمات للاستفادة لاحقًا من ارتفاع الأسعار

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شماس للـLBCI: الشركات تسلّم وزارة الاقتصاد بيانات يومية بجميع عمليات تسليم المازوت والوزارة تملك لوائح بأسماء المستلمين ويبقى على الأجهزة الأمنية والرقابية التأكد من أن هذه الكميات لم تُخزَّن في أماكن تقع خارج سيطرة الدولة