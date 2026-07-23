شماس للـLBCI: الشركات تسلّم وزارة الاقتصاد بيانات يومية بجميع عمليات تسليم المازوت والوزارة تملك لوائح بأسماء المستلمين ويبقى على الأجهزة الأمنية والرقابية التأكد من أن هذه الكميات لم تُخزَّن في أماكن تقع خارج سيطرة الدولة

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o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
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شماس للـLBCI: الشركات تسلّم وزارة الاقتصاد بيانات يومية بجميع عمليات تسليم المازوت والوزارة تملك لوائح بأسماء المستلمين ويبقى على الأجهزة الأمنية والرقابية التأكد من أن هذه الكميات لم تُخزَّن في أماكن تقع خارج سيطرة الدولة
آخر الأخبار
2026-07-23 | 04:34
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شماس للـLBCI: الشركات تسلّم وزارة الاقتصاد بيانات يومية بجميع عمليات تسليم المازوت والوزارة تملك لوائح بأسماء المستلمين ويبقى على الأجهزة الأمنية والرقابية التأكد من أن هذه الكميات لم تُخزَّن في أماكن تقع خارج سيطرة الدولة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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