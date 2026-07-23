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الوكالة الوطنية: توغّل إسرائيليّ في بلدة صربين وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الثقيلة

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2026-07-23 | 04:56
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الوكالة الوطنية: توغّل إسرائيليّ في بلدة صربين وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الثقيلة
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الوكالة الوطنية: توغّل إسرائيليّ في بلدة صربين وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الثقيلة

 
 
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