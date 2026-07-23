الرئيس سلام: الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا لبحث الخطوات العمليّة لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ورئيس وحدة ادارة الكوارث في السراي زاهي شاهين،

وأكّد الرئيس سلام أنّ هدف زيارته إلى زوطر الغربيّة كان التأكيد لأهل الجنوب أنّ الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم: بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسيّة، وصولاً إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن الموقت والانتقاليّ، بما في ذلك المنازل الجاهزة.

وشدد الرئيس سلام على أنّ أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمّة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر.