وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار في البحرين

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سيارة تابعة للاسعاف الصحيّ دخلت الى زوطر الغربية مع الجيش اللبنانيّ لتحديد اماكن وجود الشهداء تحت الانقاض وحتى الساعة لم يسمح بدخول الاهالي الى البلدة