إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة العديري في الكويت

إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يحذر بريطانيا من السماح للقاذفات الأميركية بالإقلاع من قواعدها

إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يحذر بريطانيا من السماح للقاذفات الأميركية بالإقلاع من قواعدها

مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لا مؤشرات على تحركات سورية عند الحدود ولدينا تطمينات سورية لكن لن نهمل الموضوع