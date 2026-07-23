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مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لا مؤشرات على تحركات سورية عند الحدود ولدينا تطمينات سورية لكن لن نهمل الموضوع

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2026-07-23 | 09:34
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مصدر رسمي لبناني لـ&quot;الجزيرة&quot;: لا مؤشرات على تحركات سورية عند الحدود ولدينا تطمينات سورية لكن لن نهمل الموضوع
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مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لا مؤشرات على تحركات سورية عند الحدود ولدينا تطمينات سورية لكن لن نهمل الموضوع

 
 
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