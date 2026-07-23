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ترامب لأكسيوس: الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد

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2026-07-23 | 11:41
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ترامب لأكسيوس: الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد
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ترامب لأكسيوس: الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد

 
 
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