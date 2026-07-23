إعلام رسمي: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوكالة على علم بالمناقشات السعودية الأميركية بشأن اتفاقية ثنائية للتعاون النووي المدني وبالخطة الرامية إلى مطالبة الوكالة بتنفيذ تدابير تحقق في هذا الصدد

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوكالة على علم بالمناقشات السعودية الأميركية بشأن اتفاقية ثنائية للتعاون النووي المدني وبالخطة الرامية إلى مطالبة الوكالة بتنفيذ تدابير تحقق في هذا الصدد

ترامب لأكسيوس: الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد