ترامب: الاتحاد الأوروبيّ سيدفع "ثمنًا باهظًا جدًا" بعد تغريمه غوغل

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النائب نعمة افرام لجدل : المناطق التجريبية أولى مؤشرات الانتقال إلى مسار إيجابيّ لنصل لاحقًا إلى حصر السلاح وإعادة الإعمار والمنطقة ربما تتجه نحو تكامل إقتصاديّ فيه إعادة رسم لمسارات النفط في العالم