ضاهر: الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء هو لامركزية الإنتاج

طلب النائب ميشال ضاهر التوقّف عن تحويل كل ملف إلى "ساحة تصفية حسابات".



وكتب على اكس: "الناس لا تريد معرفة من يملك الرواية الأقوى إعلاميًا، ولا من يتقن لعبة الهجوم أو ارتداء دور الضحية، بل خطة كهربائية واضحة ومشروعًا له أهداف محدّدة يمكن قياسها".



ولفت إلى أنّه منذ سنوات والخطاب نفسه يتكرر ما بين "ما خلّوني" و"ورّثوني".



واضاف: "لكن عندما يأتي وقت الإنجازات لا نجد إلا الأعذار".



وشدّد على أنّ البلد لا يحتاج مزيدًا من المعارك الإعلامية، بل يحتاج الى من يقدّم خطة ويتحمّل مسؤولية نتائجها.



ورأى أنّ الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء هو لامركزية الإنتاج.