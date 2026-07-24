النائب نعمة افرام لجدل : مررنا في حربي إسناد وتبيّن لنا أنّه إذا ما دخلنا مجدّدًا في حرب سنتلقى نتائج سلبية أكثر خطورة مما شهدناها وقد يكون للعامل السوريّ دور في الحرب الجديدة هذه

أ.ف.ب عن السلطات الإسبانية: حريق مدريد في ذروته وإخماده مستحيل

أ.ف.ب عن السلطات الإسبانية: حريق مدريد في ذروته وإخماده مستحيل

النائب نعمة افرام لجدل : المناطق التجريبية أولى مؤشرات الانتقال إلى مسار إيجابيّ لنصل لاحقًا إلى حصر السلاح وإعادة الإعمار والمنطقة ربما تتجه نحو تكامل إقتصاديّ فيه إعادة رسم لمسارات النفط في العالم