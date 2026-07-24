أ.ف.ب عن السلطات الإسبانية: حريق مدريد في ذروته وإخماده مستحيل

افرام لجدل : الأيام الثلاثة المقبلة ستظهر ما إذا سيتعاون حزب الله مع الجيش اللبنانيّ في السماح للجيش اللبنانيّ بالانتشار في المناطق التجريبية

افرام لجدل : الأيام الثلاثة المقبلة ستظهر ما إذا سيتعاون حزب الله مع الجيش اللبنانيّ في السماح للجيش اللبنانيّ بالانتشار في المناطق التجريبية

النائب نعمة افرام لجدل : مررنا في حربي إسناد وتبيّن لنا أنّه إذا ما دخلنا مجدّدًا في حرب سنتلقى نتائج سلبية أكثر خطورة مما شهدناها وقد يكون للعامل السوريّ دور في الحرب الجديدة هذه