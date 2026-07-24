افرام لجدل : الحياد هو العلاج الأفضل للبنان وإذا ما استطعنا الوصول إلى هذا "العلاج" فعلينا تعديل موازين القوى فلبنان يحمل مشاريع اقتصادية ليس موتًا

افرام لـ جدل: المطلوب خلق نظام في لبنان حيث لا يشعر أي مواطن بأنه درجة ثانية أو ثالثة

افرام لـ جدل: المطلوب خلق نظام في لبنان حيث لا يشعر أي مواطن بأنه درجة ثانية أو ثالثة

افرام لجدل : لو لم نتمسّك بمسار واشنطن لكان الجنوب مدمّرًا أكثر ممّا دُمّر وعلى حزب الله أن يتحمّل مسؤولية الدمار الذي سيلحق بنا إذا أعاد إدخال لبنان إلى الحرب