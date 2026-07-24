افرام لـ جدل: المطلوب خلق نظام في لبنان حيث لا يشعر أي مواطن بأنه درجة ثانية أو ثالثة

التالي

افرام لجدل : هناك شركات أميركية تطلع إلى الاستثمار في لبنان ما إذا لم يجنح الأخير نحو حرب جديدة في الأيّام القليلة المقبلة وعملية الاستثمارات قد تكون أسرع ممّا نتوقّع