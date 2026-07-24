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الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لنظيره الباكستاني أن انتهاك أميركا لتعهداتها ومطالبها هي سبب الوضع الراهن

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2026-07-24 | 14:32
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الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لنظيره الباكستاني أن انتهاك أميركا لتعهداتها ومطالبها هي سبب الوضع الراهن
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الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لنظيره الباكستاني أن انتهاك أميركا لتعهداتها ومطالبها هي سبب الوضع الراهن

 
 
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