افرام: لو لم نتمسّك بمسار واشنطن لكان الجنوب مدمّرًا أكثر ممّا دُمّر والحياد هو العلاج الأفضل

كشف النائب نعمة افرام هن اطلاع شركات أميركية إلى الاستثمار في لبنان ما إذا لم يجنح الأخير نحو حرب جديدة في الأيّام القليلة المقبلة.



وأكّد، في حديث لبرنامج "جدل"، أنّ عملية الاستثمارات قد تكون أسرع ممّا يُتوقّع.



ورأى أنّ الحياد هو العلاج الأفضل للبنان، مشيرًا إلى أنّه إذا لم يستطع الوصول إلى هذا "العلاج" فعليه تعديل موازين القوى.



وقال: "لبنان يحمل مشاريع اقتصادية ليس موتًا".



وأضاف: "لو لم نتمسّك بمسار واشنطن لكان الجنوب مدمّرًا أكثر ممّا دُمّر وعلى حزب الله أن يتحمّل مسؤولية الدمار الذي سيلحق بنا إذا أعاد إدخال لبنان إلى الحرب".



وأوضح افرام أنّ الأيام الثلاثة المقبلة ستظهر ما إذا سيتعاون حزب الله مع الجيش اللبنانيّ في السماح للجيش اللبنانيّ بالانتشار في المناطق التجريبية.



كما أوضح أنّ لبنان مرّ بحربي إسناد وتبيّن أنّه إذا ما دخل مجدّدًا في حرب سيتلقّى نتائج سلبية أكثر خطورة مما شهدها.



ولفت إلى أنّه قد يكون للعامل السوريّ دور في الحرب الجديدة هذه.



واعتبر افرام أنّ المناطق التجريبية أولى مؤشرات الانتقال إلى مسار إيجابيّ للوصول لاحقًا إلى حصر السلاح وإعادة الإعمار والمنطقة.



وقال: "ربما تتجه نحو تكامل إقتصاديّ فيه إعادة رسم لمسارات النفط في العالم".