المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تم إحراز تقدم في محادثاتنا مع الوفد العماني ولم يحدث أي تغيير على وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز

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