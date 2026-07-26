التحكم المروري: 3 قتلى و11 جريحاً في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تم إحراز تقدم في محادثاتنا مع الوفد العماني ولم يحدث أي تغيير على وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز