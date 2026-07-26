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28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
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التحكم المروري: 3 قتلى و11 جريحاً في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
آخر الأخبار
2026-07-26 | 01:51
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التحكم المروري: 3 قتلى و11 جريحاً في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
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