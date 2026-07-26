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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران

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2026-07-26 | 02:07
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران

 
 
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