المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: هناك تبادل للرسائل مع أميركا والوسطاء يقومون بمهمتهم

الشرع لـ"الجزيرة": سوريا تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دول عدة

الشرع لـ"الجزيرة": سوريا تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دول عدة

وكالة الأنباء القطرية: وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي اجرى اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري