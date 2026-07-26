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الشرع لـ"الجزيرة": سوريا تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دول عدة
آخر الأخبار
2026-07-26 | 15:31
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الشرع لـ"الجزيرة": سوريا تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دول عدة
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