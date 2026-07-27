المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: محادثاتنا مع سلطنة عمان بشأن إدارة هرمز إيجابية

التالي

مارون شماس للـLBCI: لا انقطاع لمادة البنزين في لبنان وهناك شحنات في طريقها إلى البلاد إلا أنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية ومن المقرر أن تصل باخرتان ابتداءً من الغد