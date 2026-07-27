مارون شماس للـLBCI: لا انقطاع لمادة البنزين في لبنان وهناك شحنات في طريقها إلى البلاد إلا أنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية ومن المقرر أن تصل باخرتان ابتداءً من الغد

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