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رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 7% إلى 89.58 د/ب مسجلة أدنى مستوى منذ 21 تموز

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2026-07-27 | 04:51
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رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 7% إلى 89.58 د/ب مسجلة أدنى مستوى منذ 21 تموز
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رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 7% إلى 89.58 د/ب مسجلة أدنى مستوى منذ 21 تموز

 
 
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