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o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 7% إلى 89.58 د/ب مسجلة أدنى مستوى منذ 21 تموز
آخر الأخبار
2026-07-27 | 04:51
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رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 7% إلى 89.58 د/ب مسجلة أدنى مستوى منذ 21 تموز
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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