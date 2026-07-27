الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرتين رصدتا في منطقة الحدود الأردنية ونحقق في مصدرهما

رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 7% إلى 89.58 د/ب مسجلة أدنى مستوى منذ 21 تموز

رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط بأكثر من 7% إلى 89.58 د/ب مسجلة أدنى مستوى منذ 21 تموز

مارون شماس للـLBCI: أكثر من 120 ألف طن من البنزين ستصل إلى لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأكثر من 60 ألف طن من المازوت ستصل خلال الفترة نفسها