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وزارة الدفاع السعودية: نؤكد على حق المملكة بالدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين

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2026-07-27 | 08:20
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وزارة الدفاع السعودية: نؤكد على حق المملكة بالدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين
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وزارة الدفاع السعودية: نؤكد على حق المملكة بالدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين

 
 
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