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رئيس المجلس الوطنيّ الاتحاديّ في الامارات في بعبدا وبحثٌ في التطورات

أخبار لبنان
2026-07-27 | 08:30
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رئيس المجلس الوطنيّ الاتحاديّ في الامارات في بعبدا وبحثٌ في التطورات
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رئيس المجلس الوطنيّ الاتحاديّ في الامارات في بعبدا وبحثٌ في التطورات

استقبل الرئيس جوزاف عون رئيس المجلس الوطنيّ الاتحاديّ في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش لمناسبة وجوده في لبنان. 

 

ونقل غباش تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والامان. 

 

ثم عرض معه الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة.

 

ورحب رئيس الجمهورية بغباش وحمَّله تحياته الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشكره على الدعم الذي تقدمه دولة الامارات للبنان في المجالات كافة.

 

وجدّد ادانته للاعتداءات التي تعرّضت لها والتي يهدد استمرارها الأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها.

 

ونوه الرئيس عون بالقرار الذي صدر عن دولة الامارات بالسماح لابنائها بالمجيء الى لبنان.

 

واعتبر ان هذا القرار يعكس عمق العلاقات الاخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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