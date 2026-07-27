إعلام التقدمي: كل ما يصدر رسميا عن التقدمي ينشر حصراً عبر صفحات المفوضية

أكّدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ أنّ الفضاء الإلكترونيّ فضاء مفتوح، وقد كثرت في الآونة الأخيرة صفحات تدّعي صفة رسمية، وتحمل اسم الحزب التقدمي الاشتراكي وأسماء بعض البلدات أو مسميات قد تثير التباسا لدى المتابعين.

وشددت على أنّها لا تمت إلى الموقف الرسميّ للحزب بصلة.

وقالت إنّ كل ما يصدر رسميا عن الحزب التقدمي الاشتراكي، من مواقف ومقالات وتقارير مكتوبة أو مصوّرة، يُنشر حصراً عبر صفحات مفوضية الإعلام على منصات فيسبوك، وإنستغرام، وإكس، وتيك توك، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات جريدة الأنباء الإلكترونية، وكذلك الصفحات الرسمية لوكالات الداخلية على منصة فيسبوك، ولا توجد أي صفحات أو منصات رسمية أخرى تمثل التقدمي أو تعبر عن موقفه.