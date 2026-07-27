الرئيس الأميركيّ: سنستخدم أموال إيران المجمدة لتعويض الأضرار

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب احتمال للتوصل لاتفاق مع إيران.

وقال إنّهم يرغبون في الاجتماع من أجل التفاوض.

ووصف صبره الطويل، مشيرًا إلى أنّه لديه كثير من الوقت.

وأوضح أنّه تعامل مع مشكلة الحوثيين سابقًا و”دمرهم أشد تدمير”، لافتًا إلى ما إذا تجددت مشكلتهم قد يضطر للتدخل مجددًا.

وأكّد أنّه سيستخدم أموال إيران المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق نتيجة الهجمات الإيرانية.

وقال ترامب: “سألتقي رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو غدًا ولدينا بعض الخلافات لكن مواقفنا متقاربة”.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ هناك فرصة للمحادثات مع إيران