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زيلنسكي: بحثت مع الرئيس ترامب العملية الدبلوماسية وإعادة تنشيطها وتراخيص إنتاج صواريخ باتريوت

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2026-07-28 | 11:53
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زيلنسكي: بحثت مع الرئيس ترامب العملية الدبلوماسية وإعادة تنشيطها وتراخيص إنتاج صواريخ باتريوت
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زيلنسكي: بحثت مع الرئيس ترامب العملية الدبلوماسية وإعادة تنشيطها وتراخيص إنتاج صواريخ باتريوت

 
 
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