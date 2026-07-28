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وزير الصحة إستقبل السفير الفرنسيّ وتأكيد استمرارية الشراكة

أخبار لبنان
2026-07-28 | 18:54
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وزير الصحة إستقبل السفير الفرنسيّ وتأكيد استمرارية الشراكة
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وزير الصحة إستقبل السفير الفرنسيّ وتأكيد استمرارية الشراكة

بحث وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة مع السفير الفرنسيّ لدى لبنان هيرفيه ماغرو، الشؤون الصحية.

وأكّدا استمرار الشراكة، إذ أثنى السفير ماغرو على أداء وزارة الصحة العامة وسط التحديات الصعبة التي يواجهها لبنان. 

وشدد الوزير على أنّ "الوزارة فخورة بشراكتها مع فرنسا ومساهمتها في البرامج المشتركة ولا سيما الدعم الذي يتم تقديمه لمراكز الرعاية الصحية الأولية وبرنامج الصحة النفسية والعديد من الأنشطة الأخرى والمبادرات الصحية الأساسية.

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