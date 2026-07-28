وزير الخارجية الأوكرانيّ: بحثت مع نظيري الإيرانيّ مسألة البحار الإيرانيّ الذي لقي حتفه في هجوم بحر قزوين وإجراءات أوكرانيا تهدف إلى الحماية من العدوان الروسيّ

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نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران اقترحت على مسقط أن تتولى إيران إدارة حركة الملاحة البحرية في اتجاه واحد عبر جانب واحد من مضيق هرمز وأن تتولى عُمان إدارة جزء من الاتجاه المعاكس