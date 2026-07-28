الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران اقترحت على مسقط أن تتولى إيران إدارة حركة الملاحة البحرية في اتجاه واحد عبر جانب واحد من مضيق هرمز وأن تتولى عُمان إدارة جزء من الاتجاه المعاكس
آخر الأخبار
2026-07-28 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران اقترحت على مسقط أن تتولى إيران إدارة حركة الملاحة البحرية في اتجاه واحد عبر جانب واحد من مضيق هرمز وأن تتولى عُمان إدارة جزء من الاتجاه المعاكس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
الإيراني:
طهران
اقترحت
تتولى
إيران
إدارة
الملاحة
البحرية
اتجاه
تتولى
عُمان
إدارة
الاتجاه
المعاكس
التالي
العراق بين مطرقة النفوذ الإيرانيّ وسندان علاقاته الخليجية
وزير الخارجية الأوكرانيّ: بحثت مع نظيري الإيرانيّ مسألة البحار الإيرانيّ الذي لقي حتفه في هجوم بحر قزوين وإجراءات أوكرانيا تهدف إلى الحماية من العدوان الروسيّ
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:06
الوكالة الوطنية للإعلام: دوي انفجار هائل هز منطقة النبطية ليتبين أنه ناجم عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير كبيرة في بلدة كفرتبنيت وسبق ذلك تنفيد الجيش الإسرائيلي 3 عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية
آخر الأخبار
17:06
الوكالة الوطنية للإعلام: دوي انفجار هائل هز منطقة النبطية ليتبين أنه ناجم عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير كبيرة في بلدة كفرتبنيت وسبق ذلك تنفيد الجيش الإسرائيلي 3 عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية
0
أخبار دولية
16:55
توقيع 3 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا... الزيدي: نحرص على توثيق العلاقات الثنائية
أخبار دولية
16:55
توقيع 3 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا... الزيدي: نحرص على توثيق العلاقات الثنائية
0
أخبار دولية
16:53
مسؤول أميركي: الاتفاق مع إيران لن يتضمن أي رسوم للعبور من مضيق هرمز
أخبار دولية
16:53
مسؤول أميركي: الاتفاق مع إيران لن يتضمن أي رسوم للعبور من مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
16:51
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقم الإسعاف تجلي 8 أفراد بعد إحراق مستوطنين منزلهم في وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم
آخر الأخبار
16:51
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقم الإسعاف تجلي 8 أفراد بعد إحراق مستوطنين منزلهم في وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:06
الوكالة الوطنية للإعلام: دوي انفجار هائل هز منطقة النبطية ليتبين أنه ناجم عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير كبيرة في بلدة كفرتبنيت وسبق ذلك تنفيد الجيش الإسرائيلي 3 عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية
آخر الأخبار
17:06
الوكالة الوطنية للإعلام: دوي انفجار هائل هز منطقة النبطية ليتبين أنه ناجم عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير كبيرة في بلدة كفرتبنيت وسبق ذلك تنفيد الجيش الإسرائيلي 3 عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية
0
آخر الأخبار
16:51
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقم الإسعاف تجلي 8 أفراد بعد إحراق مستوطنين منزلهم في وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم
آخر الأخبار
16:51
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقم الإسعاف تجلي 8 أفراد بعد إحراق مستوطنين منزلهم في وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم
0
آخر الأخبار
16:42
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق ولا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى
آخر الأخبار
16:42
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق ولا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى
0
آخر الأخبار
16:42
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: إيران تبالغ بمطالب ترفضها سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بما يتعلق بمضيق هرمز
آخر الأخبار
16:42
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: إيران تبالغ بمطالب ترفضها سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بما يتعلق بمضيق هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-07-14
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-07-14
ارتفاع بأسعار المحروقات...
0
أخبار دولية
2026-07-16
ترامب: إيران تريد التوصل لتسوية وسنرى ما إذا كان يتسنى التوصل إلى تسوية معهم
أخبار دولية
2026-07-16
ترامب: إيران تريد التوصل لتسوية وسنرى ما إذا كان يتسنى التوصل إلى تسوية معهم
0
أخبار دولية
2026-06-27
عدد وفيات زلزالي فنزويلا يتجاوز 900 وتكثيف البحث عن مئات المحاصرين
أخبار دولية
2026-06-27
عدد وفيات زلزالي فنزويلا يتجاوز 900 وتكثيف البحث عن مئات المحاصرين
0
آخر الأخبار
2026-04-07
نيويورك تايمز عن مسؤولين في أميركا وإسرائيل: نكثّف هجماتنا لإجبار إيران على فتح هرمز والاتفاق على وقف إطلاق نار
آخر الأخبار
2026-04-07
نيويورك تايمز عن مسؤولين في أميركا وإسرائيل: نكثّف هجماتنا لإجبار إيران على فتح هرمز والاتفاق على وقف إطلاق نار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان تتحدث للـLBCI عن الإصلاحات ومستقبل الاستقرار في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان تتحدث للـLBCI عن الإصلاحات ومستقبل الاستقرار في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ترتيبات قد تفرضها واشنطن على الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان... وقلق في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ترتيبات قد تفرضها واشنطن على الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان... وقلق في إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء جمع نتنياهو بترامب وهذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء جمع نتنياهو بترامب وهذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتائج مشجعة لزيارة سلام إلى بغداد… لبنان يحجز مكانه على مسار النفط الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتائج مشجعة لزيارة سلام إلى بغداد… لبنان يحجز مكانه على مسار النفط الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بين مطرقة النفوذ الإيرانيّ وسندان علاقاته الخليجية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بين مطرقة النفوذ الإيرانيّ وسندان علاقاته الخليجية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
2
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
3
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
4
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
5
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
6
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
8
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More