نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران اقترحت على مسقط أن تتولى إيران إدارة حركة الملاحة البحرية في اتجاه واحد عبر جانب واحد من مضيق هرمز وأن تتولى عُمان إدارة جزء من الاتجاه المعاكس

وزير الخارجية الأوكرانيّ: بحثت مع نظيري الإيرانيّ مسألة البحار الإيرانيّ الذي لقي حتفه في هجوم بحر قزوين وإجراءات أوكرانيا تهدف إلى الحماية من العدوان الروسيّ

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