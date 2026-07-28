الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الاسرائيلية نفذت منذ بعض الوقت عملية تفجير هي الثانية في منطقة مشاع المنصوري ومجدل زون في قضاء صور

رئيس الوزراء الإسرائيليّ: لقائي مع ترامب كان ممتازًا

رئيس الوزراء الإسرائيليّ: لقائي مع ترامب كان ممتازًا

نتنياهو: هناك توافق مع الرئيس ترامب على الهدف المشترك بأن لا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا