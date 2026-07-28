رئيس الوزراء الإسرائيليّ: لقائي مع ترامب كان ممتازًا

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وجود توافق مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على الهدف "المشترك" بأن لا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا.



ووصف لقائه بترامب بالممتاز، لافتًا إلى أنّ اللقاء عبّر عن شراكة كاملة ودعم ثنائيّ.