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وزير الخارجية الإيراني يقول إن نظيره الأوكراني أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان "غير مقصود وأن أوكرانيا لا تسعى إلى أي تصعيد"

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2026-07-28 | 14:58
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وزير الخارجية الإيراني يقول إن نظيره الأوكراني أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان &quot;غير مقصود وأن أوكرانيا لا تسعى إلى أي تصعيد&quot;
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وزير الخارجية الإيراني يقول إن نظيره الأوكراني أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان "غير مقصود وأن أوكرانيا لا تسعى إلى أي تصعيد"

 
 
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