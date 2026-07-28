عراقجي: إيران لا تسعى إلى التصعيد لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول وأنه يجب التعويض عن الخسائر

وزارة الدفاع السعودية: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرات مسيرة عدة أُطلقت من الأراضي العراقية مستهدفة منشآت نفطية في المنطقة الشرقية

وزارة الدفاع السعودية: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرات مسيرة عدة أُطلقت من الأراضي العراقية مستهدفة منشآت نفطية في المنطقة الشرقية

وزير الخارجية الإيراني يقول إن نظيره الأوكراني أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان "غير مقصود وأن أوكرانيا لا تسعى إلى أي تصعيد"