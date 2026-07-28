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رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق ولا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى

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2026-07-28 | 16:42
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رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق ولا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى
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رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق ولا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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