الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقم الإسعاف تجلي 8 أفراد بعد إحراق مستوطنين منزلهم في وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم

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الوكالة الوطنية للإعلام: دوي انفجار هائل هز منطقة النبطية ليتبين أنه ناجم عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير كبيرة في بلدة كفرتبنيت وسبق ذلك تنفيد الجيش الإسرائيلي 3 عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية