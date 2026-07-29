الوكالة الوطنية: القوات الإسرائيلية أقدمت فجرًا على تفجير منازل في قرى القطاع الغربيّ

نادي الأسير الفلسطينيّ للجزيرة: القوات الإسرائيلية تعتقل أكثر من ٢٠ فلسطينيًا من الضفة الغربية معظمهم من نابلس

نادي الأسير الفلسطينيّ للجزيرة: القوات الإسرائيلية تعتقل أكثر من ٢٠ فلسطينيًا من الضفة الغربية معظمهم من نابلس

شعبة المعلومات أوقفت سائق فان متورطًا في عمليات سلب في حلبا وتعاطي المخدرات