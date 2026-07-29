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رويترز: مجلس الاحتياطي الاتحادي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75%

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2026-07-29 | 14:03
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رويترز: مجلس الاحتياطي الاتحادي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75%
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رويترز: مجلس الاحتياطي الاتحادي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 3.50-3.75%

 
 
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