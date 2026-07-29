زيلينسكي: روسيا تستعد منذ أيام لتنفيذ ضربة واسعة وهناك احتمال كبير بأن تنفذ الليلة

ترامب: أميركا ستوجه ضربة قوية لإيران وتلقيت إفادة عن هجوم بمصر

ترامب: أميركا ستوجه ضربة قوية لإيران وتلقيت إفادة عن هجوم بمصر

ترامب: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال