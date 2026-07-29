ترامب: أميركا ستوجه ضربة قوية لإيران وتلقيت إفادة عن هجوم بمصر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأميركية في الأردن.



وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "إذن جاء دورنا".



وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما، "لكننا سنوجه لهم ضربة قوية للغاية".



وأردف أنه تلقى إفادة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلتين قبالة سواحل مصر.