باكستان: المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين بشأن خفض التصعيد ومضيق هرمز "جارية"

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مجلس الوزراء المصري: الحريق الذي تعرضت له السفينتان بميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الواقعة والجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة