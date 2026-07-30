مجلس الوزراء المصري: الحريق الذي تعرضت له السفينتان بميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الواقعة والجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة

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