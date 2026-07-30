الدفاع الكويتية: العدوان الإيراني استهدف مبنى شركة صينية شمالي البلاد وأسفر عن وفاة عامل وأضرار مادية جسيمة

مستشار وزير الصحية للشؤون الصحية د. جوزيف الحلو للـLBCI: لم نقصّر يومًا بعلاج ومساعدة أحد من انفجار مرفأ بيروت على حساب وزارة الصحة

مستشار وزير الصحية للشؤون الصحية د. جوزيف الحلو للـLBCI: لم نقصّر يومًا بعلاج ومساعدة أحد من انفجار مرفأ بيروت على حساب وزارة الصحة

مجلس الوزراء المصري: الحريق الذي تعرضت له السفينتان بميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الواقعة والجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة