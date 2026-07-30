الوكالة الوطنية للاعلام: رصد زورق إسرائيلي قبالة ساحل المنصوري

مستشار وزير الصحية للشؤون الصحية د. جوزيف الحلو للـLBCI: وضع ضحية إنفجار المرفأ لارا الحايك الصحي كما هو وعيناها فقط تتحركان وهي دائمًا في مستشفى بحنس منذ الإنفجار

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