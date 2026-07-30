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الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق طيران إسرائيلي مسيّر فوق بيروت والضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
2026-07-30 | 03:39
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الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق طيران إسرائيلي مسيّر فوق بيروت والضاحية الجنوبية
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